عودة بيدري وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره أتالانتا على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة أتالانتا عودة بيدري جونزاليس، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة فالنسيا الماضية في الدوري الإسباني.

كما شهدت القائمة غياب داني أولمو لاعب خط وسط الفريق الكتالوني للإصابة، بجانب المدافع أندرياس كريستنسن لنفس السبب.

تأهل برشلونة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، بعدما حل في وصافة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أتالانتا في المركز السابع وفي رصيده 14 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة أتالانتا

حراسة المرمى: إيناكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتين.

خط الوسط: بابلو جافي – بيدري جونزاليس – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

وفي الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال.