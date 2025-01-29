تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بقتل زوجها وتقطيع جثمانه ببدر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثمانه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة بدر"، لجلسة 25 فبراير المقبل.

وكشف أمر الإحالة ان المتهمين في دائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض دواء منومًا وسلاحًا أبيض "سكين" وأداة عصا خشبية. وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه في مسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراصًا منومة في طعامه، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.