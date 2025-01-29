برلماني: الرئيس السيسي كشف مخطط ترامب بشأن غزة أمام العالم

قال النائب وليد فتحي فرعون، إن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية وستظل هي حجر الزاوية التي لن تهدأ مساعيها حتى حصول شعبنا الفلسطيني الشقيق على حقوقه غير منقوصة.

وثمن "فتحي" في تصريحات له، تعليق الرئيس السيسي على تصريحات نظيره الأمريكي ترامب بشأن غزة حيث أكد سيادته على موقف مصر الثابت والراسخ الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الرئيس تحدث بلسان الشعب المصري كافة.



وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر قيادة وشعبًا لن تسمح لأحد بأن يملي عليها أمرًا يتعارض مع سياساتها ورؤيتها، كما أنها لم ولن تتخلى عن قضية العرب الأولى ولن تسمح بتصفيتها وتهجير الفلسطينين من أرضهم.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي أرسل رسالة واضحة إلى العالم أجمع تضع الجميع عند مسؤولياته وتكشف المتآمرين وتؤكد أنه لا سبيل إلى تحقيق السلام العادل بدون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.



وتابع: "كل التحية والتقدير لرئيس مصر البطل الشجاع الذي يقف في وجه الظلم والعدوان ولا يبالي أحدًا.. سنظل فخورين بقيادتنا السياسية التي تمثل نقطة النور والقوة وسط الضعف والظلام العابث بالمنطقة.