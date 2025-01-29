طرح بوستر مسلسل "عايشة الدور" لدنيا سمير غانم

طرحت المنصة العارضة لمسلسل "عايشة الدور" البوستر الدعائي له تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، وتجسد بطولته النجمة دنيا سمير غانم.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

وتعود دنيا سمير غانم إلى السينما من خلال فيلمها “دودي الغلابة” الذي تقدم فيه وللمرة الأولى دور فلاحة تهوى ألعاب القوى، وتعمل بودي جارد لرجل أعمال كبير.



يُذكر أن مسلسل جت سليمة، كان آخر أعمال دنيا سمير غانم الرمضانية، والذي عُرض في موسم 2023، وهو مكون من 15 حلقة، ومن بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، وسلوى خطاب، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أشرف عبدالباقي، أحمد فهمي، محمد ثروت، وكريم عفيفي، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.