مستقبل وطن: كلمات الرئيس عن غزة حملت رسائل استنكار شديدة لمقترح ترامب

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن مصر بقيادتها الحكيمة لا تخشى أحدًا وستظل راعيةً للسلام والعدل بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وقال السعيد، في تصريحات له، إن جمهوريتنا الجديدة لا مكان فيها للإملاءات وفرض الأمر الواقع، ولكنها تدير وتملك بيدها مفاتيح أزمات الشرق الأوسط فلا أحد يجيد ويملك غيرها التعامل مع كافة الملفات العالقة.

وأشار السعيد، إلى أن الرئيس السيسي أعلن رفضه مجددًا لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم وأن مصر وشعبها لم ولن يسمحوا بذلك ومن ثم فهي دعوة عاجلة لاحكام قرارات الشرعية الدولة وحل الدولتين.

كما اوضح ان رسائل الرئيس اليوم حملت استنكارًا واستغراب لما جاء في مقترح الرئيس ترامب وهو كيف يتم تهجير سكان الأرض الأصليين في حين لم يتم العمل الفعلي على اقامة دولة فلسطينية مستقلة وانهاء الاحتلال الخسيس.

وأوضح أن الموقف القوي والرد السريع من مصر والأردن كفيل بوأد هذا المقترح وعملية ضغط كبيرة تطالب بضرورة حل الدولتين كونها تمثل السبيل الوحيد لانهاء الصراع