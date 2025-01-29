الرئيس السيسي: هناك أمة بأكملها لها موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من أن الإجراءات العسكرية والعدوان المستمر على قطاع غزة قد يكونان محاولة لجعل الحياة في القطاع غير ممكنة، بهدف دفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري.



وقال السيسي: "منذ أكتوبر وخلال الأشهر التالية، أبلغنا جميع المسؤولين الذين التقينا بهم بأن ما يجري في غزة ليس مجرد صراع عنيف بين طرفين، بل هو نتيجة لفقدان الأمل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة للشعب الفلسطيني."



وتساءل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، وليام روتو، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "ماذا يمكن أن أقول للرأي العام المصري، دون التطرق إلى الموقف العربي أو الإسلامي أو الدولي، إذا طُلب منا استقبال الفلسطينيين المهجّرين إلى مصر؟ أرى، حتى على المستوى النظري، أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار للأمن القومي المصري والعربي بأسره".



وتابع: "من المهم أن يدرك الجميع أن منطقتنا تضم أمة بأكملها تتبنى موقفًا ثابتًا إزاء تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، أنا هنا في مكاني، ولو غادرته، ستبقى هذه الأمة متمسكة بموقفها الرافض لأي محاولة للمساس بالقضية الفلسطينية".