بن شرقي يخضع للكشف الطبي في الأهلي

خضع قبل قليل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق، للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، تمهيدًا لانتقاله بشكل رسمي إلى النادي الأهلي.

وكان أشرف بن شرقي وصل القاهرة صباح اليوم، وقام بالتوقيع على عقود الانتقال للمارد الأحمر، قبل أن يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة مساء اليوم أو غد الخميس على أقصى تقدير.

وكان الريان القطري أعلن صباح اليوم فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي بناءا على رغبة اللاعب في ذلك، ليقترب بشدة لاعب الزمالك السابق من الانتقال إلى نادي القرن الأفريقي في صفقة جماهيرية وفنية مدوية.