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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تؤكد تسلمها قائمة بثلاث رهائن سيتم إطلاق سراحهم من غزة.. غدًا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أكدت إسرائيل أنها تلقت قائمة بالرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم، ضمن اتفاق تبادل الأسري مع حماس، من غزة يوم غد الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يعلن عن أسماء الرهائن المدرجين في القائمة إلا بعد إبلاغ عائلاتهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر لم تسمها، عن إن القائمة تفي بالاتفاقات بين الجانبين وهي مقبولة لدى إسرائيل.

وقالت إسرائيل، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنه من المقرر إطلاق سراح المدنية أربل يحود، و المجندة أغام بيرغر، إلى جانب رهينة ثالث لم تذكر اسمه. 

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه من المتوقع أن يكون الرهينة الثالث مزدوج الجنسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل كيث سيجل، لكن هذا غير مؤكد.

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