الملك عبدالله الثاني يؤكد موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين.

جاء ذلك خلال عقد العاهل الأردني، في بروكسل، اليوم الأربعاء، لقاءات منفصلة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وجرى خلال اللقاءات، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، بحث التطورات الإقليمية، إذ شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دفع جهود تحقيق السلام.

وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على استمرار الجهود الأردنية الإغاثية بكل السبل الممكنة.

وحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وبالحديث عن سوريا، جدد العاهل الأردني التأكيد على دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

كما شدد خلال اللقاءات على متانة الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيز التعاون بينهما، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة في تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات حيوية.

بدورهم، أكد المسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن الأردن شريك مهم، معربين عن تقديرهم للدور المحوري للمملكة ومساعيها لتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم، كما أكدوا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في عدة قطاعات حيوية.

وتلقى الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، دعوة من رئيسة البرلمان الأوروبي لإلقاء كلمة أمام البرلمان الأوروبي.