قبل ملحمة الجمعة.. تفوق كاسح للزمالك على بيراميدز فى تاريخ المواجهات

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلُا على نظيره بيراميدز، في مواجهة تجمع بينهم على ملعب "الدفاع الجوي" في تمام السابعة من مساء الجمعة، بالجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "نايل".

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعهم خلال 10 مبارايات، بينما يتشارك الزمالك المركز الثاني مع غريمه التقليدي النادي الأهلي برصيد 20 نقطة حصل عليهم من 10 مواجهات.

تاريخ مباريات الزمالك وبيراميدز

تقابل الفريقان قبل ذلك في 14 مواجهة منهم 13 مباراة رسمية في جميع البطولات ومباراة وحيدة ودية.

ويشهد تاريخ المواجهات أفضلية تاريخية للفارس الأبيض على نظيره بيراميدز، وذلك بعد أن حقق الزمالك الفوز في 5 لقاءات، مقابل فوز وحيد للفريق "السماوى".

فيما حل التعادل في 7 مواجهات سابقة، شهدت أكبر نتيجة فى تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين التعادل بنتيجة 3-3 في نصف نهائي كأس مصر، بينما كان أكبر فوز للزمالك على بيراميدز بنتيجة 3-0 في الدوري المصري بالجولة الـ28 مع بداية موسم 2023، بينما جاء الانتصار لبيراميدز في مباراة وحيدة بهدف وحيد.

معنويات الفارس الأبيض

يدخل الفارس الأبيض اللقاء أمام بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعدما سحق الجونة في المباراة الماضية بنتيجة 4-1، أفتتح ناصر منسي التسجيل في الدقيقة السابعة، ثم جاء هدف التعادل للجونة عن طريق اللاعب أحمد حسام، ومن ثم عدل النتيجة المهاجم سيف الدين الجزيري بتسجيله للهدف الثاني، وجاء الهدف الثالث عن طريق أقدام عبدالله السعيد، وعاد الجزيري وسجل هدف الختام فى الدقيقة الـ 95 من عمر المباراة.

ويعيش الزمالك فترة عصيبة بمررور الفريق بأزمة مادية، ومن أقتراب غلق باب الانتقالات الشتوية دون تعاقد الإدارة مع أي لاعب، وعدم حسم ملف تجديد اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وسيخوض فريق بيراميدز لقاء الزمالك بعد العودة من تعادل مع الأهلى في المباراة الماضية، بنتيجة 2-2.