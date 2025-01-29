أحمد حجازي يصنع هدف فوز نيوم على الجندل في دوري «يلو».. فيديو

قاد النجم المصري أحمد حجازي فريقه نيوم للفوز على مضيفه الجندل بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء بالملعب الرياضي لجامعة الجوف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

شارك أحمد حجازي أساسيًا مع نيوم ضد الجندل، ولعب المباراة كاملة، كما صنع هدف فوز فريقه في مواجهة اليوم.

أحمد حجازي يبصم على أول مساهماته التهديفية مع نيوم

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يصنع أحمد حجازي هدف فوز نيوم على الجندل في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 77، حينما قدم تمريرة حاسمة لزميله أحمد عبده، الذي قص شريط أهدافه مع نيوم.

شارك أحمد حجازي للمباراة الثالثة على التوالي مع نيوم، بعج تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليخوض 9 مباريات في دوري يلو، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن، لكنه صنع هدفًا.

انضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتك النتيجة، تصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 37 نقطة، وذلك بشكل مؤقت وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الجندل عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.