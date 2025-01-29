نسمة محجوب تطرح أغنية "فى نفس الميعاد" على طريقة الفيديو كليب

طرحت الفنانة نسمة محجوب أحدث أغنياتها بعنوان "فى نفس الميعاد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ومحطات الراديو.

نسمة محجوب تطرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عادل العش، وألحان سامر جورج، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات الأغنية:

فى نفس الميعاد

و نفس الطريق

بقف وسط ناسى

بجيتارى الرقيق

أونس بصوتى

حيطان البيوت

و ريحة الشوارع

و رمل الطريق

و كل اللى يسمع

يشدّه الكلام

يقابل غنايا

بكل إهتمام

و يمشوا فى طريقهم

و يسمعنى غيرهم

بغنى لمعنى

الحياة و السلام

و كل اللى واقف

حابب يشوف

مفيش حد مجبر

يكمل وقوف

ولا حد فيهم

بيضحك مجاملة

ولا حد فيهم

يسقف كسوف

و شايفة فى عينيهم

ملامح بريئة

و باقبل شعورهم

لأنه الحقيقة

ولا مرة اسيبهم

و ابطّل أغانى

إلا و بعانى

بنفس الطريقة

كل اما تعند معايا الحياة

بارجع مكانى و افضل اغنى..".



وشاركت نسمة محجوب مؤخرا، فى فيلم الكارتون "موفاسا الأسد الملك" بالأداء الصوتي لشخصية "أفيا"، بالإضافة إلى أغنية "ميليلي".

يذكر أن أخر أعمال نسمة محجوب، "الناس حواديت" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد من المنصّات الموسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات سالم الشهباني، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

وطرحت نسمة محجوب قبلها أغنية بعنوان "مش شاغلين بالنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات بحر والحان نسمة محجوب وتوزيع معتز ماضي.

https://youtu.be/deXLN9jaFCg?si=I3zO8lA4l1uSpmkV