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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيخ بوزيان يقود التدريبات البدنية للاعبي الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، تحت متابعة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.
وعقب انتهاء الفقرة الأولى، عقد المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الفنية.
وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم الفريق لمجموعتين، وخوض بعض الجمل الفنية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز.


ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

شيخ بوزيان مدرب الأحمال الزمالك بيراميدز جروس