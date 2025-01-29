القس أنطونيوس ينقذ الطفل عبد اللطيف من بتر ساقه بمستشفى الكنيسة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على “ فيس بوك ” على نطاق واسع قصة قصها "محمد السباعي" على حسابه الشخصى وسط تفاعل رواد السوشيال وهى ترجع لواقعة حدثت أثناء صلاة الجنازة على أحد أصدقائه بمسجد بأرض الجولف حيث تفاجئ الجميع بسيارة أجرة صدمت طفل صغير فقير وكانت الإصابة بالغة الخطورة .

وقال" محمد " خلال منشوره: وفجأة ظهر القس انطونيوس و قام بالتدخل فورا لانقاذ الطفل " عبد اللطيف " حيث تم نقله إلى طوارئ المستشفى التابعة لكنيسة العذراء وقام بأسعافه على الفور الطبيب "جون" مدير المستشفى لعدم وجود أى طبيب بالمستشفى حيث تصادف يوم الحادث أنه عطلة للأحتفال بعيد الغطاس .

تابع " محمد": وقام ابونا انطونيوس بالأتصال بطبيب جراحة لكى يأتي للطفل المصاب فورا للمستشفى لأنه معرض أن يفقد قدمه نتيجة للحادث وبالفعل قام الأطباء بالجراحة العاجلة للطفل عبد اللطيف داخل مستشفى الكنيسة وانتهى الأمر بأنقاذه مع رفض المستشفى تحصيل أى اموال سواء تكاليف العملية أو الأدوية ، انها مصر بلدنا الآمن فلا يمكن أن يحدث هذا الحدث إلا فى مصر ووسط اهلها .

أختتم محمد: بسم الله الرحمن الرحيم " لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين "َ صدق الله العظيم (الممتحنة 8) اللهم احفظ مصر و شعبها.