توفير 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بمستشفيات الشرقية

ترأس المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

واستهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 73 لأعياد الشرطة وذكرى رحلتي الإسراء والمعراج داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.

أكد محافظ الشرقية أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في حفظ الأمن والإستقرار والسلام الإجتماعي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومؤسساته ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته.

حرص محافظ الشرقية علي تقديم الشكر لكافة المشاركين في مشروع التدريب العملي المشترك صقر 143 لمواجهة الأزمات والكوارث والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2025 ، للتدريب الجيد على إسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات السليمة للتصدي للأزمات الطارئة.

وبمناسبة حصول المحافظة على تمديد الحصول علي شهادة الأيزو للديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس ، قدم المحافظ الشكر لأعضاء وحدة الأيزو وكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة وأعضاء الفريق واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو وجميع العاملين بالديوان العام وللعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق – حي أول – فاقوس) لجهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح.

ثمن المحافظ مجهودات وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالشرقية في توفير 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بمستشفيات (الزقازيق العام ، أبو كبير، السعديين، بلبيس، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، ديرب نجم، فاقوس، الحسينية) لافتاً إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان والمجتمع المدني لتدعيم باقي مراكز المحافظة بوحدات لإذابة الجلطات ، وذلك للإرتقاء بالخدمات المؤداه للمرضي والحفاظ على أرواحهم .

وخلال الإجتماع كرم محافظ الشرقية على تكريم 2 من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري وهم عزت محمد الهادي بإدارة شئون البيئة ومحمد السيد حجاج بمكتب السكرتير العام

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة ، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.