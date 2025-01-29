الشرقية تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 م ، من خلال تهيئة الاجواء المناسبة امام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية ودراسة أي سلبيات تم رصدها خلال الفصل الدراسي الأول وخلال الإمتحانات وإيجاد حلول عاجلة لها لضمان إنتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد يتماشى مع تطورات العصر الحديث فطلابنا يمثلون نواه لصنع مستقبل البلاد.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة أغطية بالوعات الصرف الصحي بكافة الطرق العامة مع تكثيف الحملات التفتيشية على مخازن تجميع الخردة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة محتوياتها والتأكد مع عدم وجود مهمات حكومية غير مصرح بتداولها بالأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين أصحاب قطع الأراضي الفضاء وخاصة على الطرق السريعة الرابطة بين المراكز والمدن بتسويرها وذلك حتي لا تتحول لمقالب عشوائية تصلح مأوى للحشرات والحيوانات الضالة وتسبب خطراً داهماً على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الملتزمين.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببحث إمكانية إنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الإستدامة البيئية وتعزيز إستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جهود الدولة فى توفير الطاقة النظيفة ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق وفورات إقتصادية لصالح تحسين الخدمات لأبناء المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة إنتهت من إقامة سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وبلبيس وههيا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية ، وجاري التنسيق لإستكمال إقامة سوق اليوم الواحد بباقي المراكز ، وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ولتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطن البسيط.

أكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم من خلال زيادة المعروض السلعي وتقديمه بأسعار مناسبة للمواطنين.