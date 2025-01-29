كرواتيا تعد حزمة جديدة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن القيادة الكرواتية تعد حزمة مساعدة أمنية جديدة لبلاده.

وأوضح شميهال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواني أندرية بلينكوفيتش في زغرب، اليوم الأربعاء: "اليوم، عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع رئيس الوزراء بلينكوفيتش، حيث تحدثنا أولًا عن كيفية تسريع السلام ومعاقبة المعتدي".

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني: "السلام من خلال القوة هو بالضبط النهج الذي يجب أن نتحد حوله"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضح أن بلاده في حاجة إلى المزيد من الأسلحة والمزيد من الدعم لحماية نفسها وحماية أوروبا، على حد قوله.