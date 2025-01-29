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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة ترفع 600 حالة إشغال وتعديات بمناطق كفر طهرمس والمنشية

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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 كلف المهندس  محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين. 
وفي ذلك الاطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وبمشاركة مدينة الجيزة بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات  من الطريق العام بشوارع كفر طهرمس والمنشية. 
أسفرت الحملات عن رفع حوالي ٦٠٠ حالة إشغال للطريق العام للمحال والمقاهي و تعديات للمحال التجارية وقد تم مصادرة الاشغالات مع تحقيق الإنضباط بالشارع إلى جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام بمتفرعات طريق كفر طهرمس. 


كما تمكنت الحملات من غلق عدداً من المنشآت المخالفة التي تدار بدون ترخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين علي مدار اليوم بشارع كفر طهرمس الي جانب تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتجريد للطريق ورفع الأتربة والمخلفات. 


كما تمكنت الحملات من رفع عربات مأكولات بنهر الطريق وعربات كارو اثناء القاء مخلفات ورتش بالطريق العام مع رفع عدداً من السيارات المتهالكة المتروكة بالجزر الوسطي مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

 

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