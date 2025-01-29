تخصيص قطعة أرض بـ"الصنافين" بمنيا القمح لاقامة وحدة تضامن اجتماعي

وافق مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص النظر في الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 2 قيراط و 20 سهم أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بالصنافين بمركز منيا القمح داخل الحيز العمراني بالقطعة 1076 بحوض البحيرة (2) وذلك لإقامة وحدة تضامن إجتماعي عليها وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء القرية والقري المجاورة ، وعليه يتم مخاطبة وزير التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإستصدار القرار اللازم لتخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء وحدة إجتماعية عليها.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وصدق المجلس التنفيذي على ماورد بلجنة المسميات رقم 1 لسنة 2025 والتي تضمنت إطلاق إسم الشهيد الرائد عبد الرحمن عادل عبد الرحمن الضابط بقطاع الأمن المركزي على مدرسة فرسيس الإبتدائية 2 بالوحدة المحلية بالطيبة بمركز الزقازيق ، وتغيير إسم المعهد الديني القائم بعزبة التل التابع للوحدة المحلية بغينة مركز بلبيس إلى معهد الحاج فهمي الرماح كونة المتبرع بالأرض والمباني ، وكذا تغيير إسم مدرسة طحا المرج الرسمية للغات إلى مدرسة السويدي الرسمية للغات بقرية طحا المرج بمركز ديرب نجم كونه المتبرع بالأرض وطبقاً للقانون .

أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد إتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من إنطباق الشروط وطبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.