غايا تحتفي بالإبداع في الأوبرا.. إعلان الفائزين وتكريم رموز الفن والأدب السبت

في أمسية ثقافية مميزة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تشهد دار الأوبرا المصرية حدثًا استثنائيًا، حيث تعلن مؤسسة غايا للإبداع أسماء الفائزين بجوائز الدورة الأولى من مسابقاتها الإبداعية. الحدث، الذي يجمع نخبة من الأدباء والفنانين، يقام مساء السبت، الأول من فبراير، على المسرح الصغير، ليكون احتفاءً بالفن والإبداع والمواهب الواعدة.

الدورة الأولى من المسابقة شملت ثلاثة مجالات رئيسية هي القصة القصيرة وتحمل اسم الكاتب الكبير يحيى حقي، وجائزة التصوير الفوتوغرافي باسم الفنان الكبير محمد بكر، وجائزة صناعة المحتوى والتى تجملت باسم الكاتب الكبير إبراهيم أصلان وذلك ٦ مساء السبت الأول من فبراير على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية .

واكد الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة ان مسابقات مؤسسة "غايا" تجسد روح العمل المشترك بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والهادف الى دعم شباب المبدعين وتشجيعهم على التعبير عن طاقاتهم الخلاقة ، واضاف إن الثقافة المصرية تفتح الباب لجميع الجهات الداعمة لبناء الإنسان وتسعى دائمًا إلى توفير بيئة محفزة للإبداع ، مشيرا ان الابداع الثقافي والفني احد مجالات الاستثمار مباشر في مستقبل مصر النابض بالأفكار الجديدة باعتبارها من اهم وسائل التنمية والنهضة .

وخلال الحفل يتم تكريم كوكبة من نجوم الفن والادب منهم ، الروائى والسيناريست عبد الرحيم كمال ، المنتج والسيناريست مدحت العدل ، الفنانة حنان مطاوع ، الاب بطرس دانيال، المخرج والمصمم وليد عونى، اسرة ابو عوف المبدعة وتتسلمها الدكتورة ميرفت ابو عوف، واسماء الراحلين الشاعر والكاتب يحيى الطاهر عبد الله ، الكاتب والمؤلف اسامة انور عكاشة، الناقد محمود أمين العالم ، الفنان أبوبكر عزت وزوجته الفنانة كوثر هيكل والفنان أحمد امين، والفنان نصير شمة، والمخرجه ساندرا نشأت.

وكانت المسابقات قد استقطبت مئات المشاركات من المبدعين والمواهب الواعدة منذ انطلاق المسابقة في 12 سبتمبر الماضى بالتزامن مع حفل تدشين المؤسسة ، وقد خضعت الأعمال المقدمة لمراجعة دقيقة من قبل لجان تحكيم متخصصة في كل مجال لاختيار أفضل مستويات الابتكار .