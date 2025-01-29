جامعة المنوفية تستضيف الاحتفال السنوي لتكريم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، و اللواء أركان حرب مدحت عبدالعزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الاحتفال السنوي التي تنظمه الجمعية لتكريم أسر الشهداء والمصابين بالعمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذي استضافته جامعة المنوفية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال أمين عام الجامعة، والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الدكتور محمد رجب وكيل وزارة الأوقاف، ،عدد كبير من أسر الشهداء والمصابين وطلاب الجامعة.

رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور الاحتفال وضيوف الجامعة ،معربا عن سعادته بحضور هذا الإحتفال، لنحتفي بـ"يوم الشهيد" مؤكداً على أن الجميع يحمل في قلبه أسمى معاني الفخر والاعتزاز بأبناء وطننا الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب هذا الوطن الغالي.

وأشار إلى أن هذا اليوم يذكرنا دومًا بالتضحيات العظيمة والبطولات الخالدة التي سطرها شهداؤنا بدمائهم الزكية، فقد برهن شهداؤنا على أن حب الوطن ليس مجرد كلمات تُقال، بل أفعال عظيمة تمت على أرض الواقع، فجعلوا من حياتهم جسورًا تعبر عليها أجيال المستقبل نحو حياة أفضل.

وقال الدكتور أحمد القاصد، إن يوم الشهيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو إلتزام وطني دائم لتخليد ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم، وقد تجلى واضحا فى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم أرواح الشهداء، انطلاقًا من إيمانه العميق بدورهم العظيم في حماية الوطن واستقراره، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والقرارات التي تؤكد تقدير الدولة لتضحيات الشهداء وتقديم الرعاية الكاملة لأسرهم، سواء من خلال الدعم المادي أو توفير فرص التعليم والعلاج والتوظيف لهم، تأكيدًا على أن الدولة لن تنسى تضحياتهم.

ولفت القاصد إلى أن جامعة المنوفية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الفعّالة في احتفالات يوم الشهيد، وتنظيم فعاليات متميزة لتخليد ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم، لنؤكد على دور الجامعة الوطني والتربوي في تعزيز قيم الإنتماء والتضحية لدى أبنائنا الطلاب، بالاضافة إلى تبنى الجامعة لمبادرات مجتمعية لدعم أسر الشهداء، من خلال تقديم الدعم التعليمي والمشاركة في حملات مجتمعية تهدف لتخفيف أعبائهم.

وأوضح أن الجامعة تحرص علي عقد ندوات تستضيف فيها شخصيات وطنية بارزة وأسر الشهداء لتسليط الضوء على أهمية التضحية من أجل الوطن، وماقدمه الشهداء من أجل حماية أمن مصر واستقرارها.

ووجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب على جهودها النبيلة والخدمات الجليلة التي تقدمها للمحاربين القدامى وذويهم، مؤكدا علي انهم نموذج مشرف للعطاء والوفاء، و أن وجودهم يبعث رسالة أمل وامتنان لكل من ضحى من أجل الوطن، وان دعمهم المستمر يعكس التقدير الحقيقي لتضحيات هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم وطاقاتهم في سبيل رفعة الوطن وحمايته ،داعيا الله أن تنعم مصر بالأمن والأمان والإستقرار في ظل قيادتها الرشيدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما رحب محافظ المنوفية بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى الفعالية السنوية ليوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء و مصابى العمليات الحربية وذلك تخليداً لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا كل غال ونفيس فى سبيل هذا الوطن ، مؤكداً على أن هذه المناسبة تأتى لنتذكر جميعاً شهداء مصر الذين ضربوا أروع الأمثلة وأنبلها فى التضحية والفداء وسطروا بدمائهم الذكية تاريخاً مجيداً تسرده الأجيال وتتذكره جيلا بعد جيل فكان لزاماً علينا إحياء هذه المناسبة بكل أنواع التكريم والتقدير تخليداً للتضحية بارواحهم في سبيل الوطن.

وأكد محافظ المنوفية على أن القوات المسلحة المصرية حريصة على إحياء هذه الذكرى بالإجلال والعرفان لهؤلاء الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكانوا أوفياء ليمين الولاء لهذا الوطن وافتدوه بأغلى ما يملكون مضحين بأرواحهم ودمائهم صونا لمقدرات هذا الوطن وحفاظا على شموخه ورفعته، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على هذه الإحتفالية ومؤكداً على دعمى الكامل لكافة الفعاليات التى ترسخ عقيدة الإنتماء والولاء لوطننا العزيز.

وفي كلمة أكد وكيل وزارة الاوقاف منزلة ومكانة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى وما اعده الله لهم من فضل عظيم ، مطالبا طلاب الجامعة والاجيال الجديدة بالاقتداء بهذه الثلة المباركة من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

كما رحب مدير جمعية المحاربين القدماء بالحضور مطالباً الجميع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ، و نقل للحضور واسر الشهداء تحيات وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، ورئيس أركان القوات المسلحة، مشيراً إلى أننا اليوم نحتفل بذكرى عزيزة وكريمة علينا جميعاً ذكرى يوم الشهيد ذلك الأبطال الذين دافعوا عن أرض الوطن بأرواحهم ، مؤكداً أن القوات المسلحة تعتز بأبنائها وأن جمعية المحاربين القدماء تعمل دائماً على تقديم الدعم وسبل الرعاية لأبنائها من الضحايا والشهداء كونهم خير أجناد الأرض، مقدما الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنوفية، والشكر لمحافظ المنوفية لما يبذله من دعم ورعاية لأسر الشهداء من أبناء المحافظة.

هذا وقد كرم محافظ المنوفية ورئيس الجامعة ومدير جمعية المحاربين القدماء عدداً من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم الغالية، واختتم الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

هذا وقد تم خلال الإحتفال عرض فيلم تسجيلي عن حلم الشهيد، كما قدم فقرات الحفل الدكتورة دعاء الشاعر المدرس بكلية التربية.