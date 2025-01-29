118.7 مليار جنيه صافي أرباح البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2024

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري عن تحقيق صافي ربح بلغ 118.685 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ88.284 مليار جنيه في نهاية نوفمبر من العام نفسه، ما يعكس زيادة قوية في الأرباح خلال شهر واحد.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حقوق الملكية إلى 174.902 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 143.192 مليار جنيه في نوفمبر، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في المركز المالي للبنك.

كما سجلت الاحتياطيات ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 404.644 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ403.335 مليار جنيه في نوفمبر.

وواصلت أصول البنك المركزي نموها، حيث بلغت 6.420 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6.249 تريليون جنيه في الشهر السابق، مما يعكس زيادة في حجم الأصول.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة إلى 83.087 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ79.099 مليار جنيه في نوفمبر، بينما استقرت مساهماته في مؤسسات التمويل الدولية عند 26.210 مليار جنيه دون تغيير عن الشهر السابق.

أما أرصدة الذهب لدى البنك المركزي، فقد ارتفعت إلى 540.378 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 533.767 مليار جنيه في نوفمبر، مما يعكس تحسنًا في قيمة الاحتياطيات الذهبية.