"الحريفة 2" يحقق أكثر من 120 مليون في السينمات المصرية



حقق فيلم "الحريفة ٢ الريمونتادا" أكثر من 120 مليون جنيه إيرادات في السينما المصرية، ليحقق المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية متفوقًا على إيرادات فيلم "كيرة والجن".



ويعتبر فيلم الحريفة "2 الريمونتادا" قد حقق طفرة في السينمات المصرية بتحقيقه رقم كبير رغم أنه يعتمد في بطولته على مجموعة من الشباب، وبالرغم من ذلك حقق ريمونتادا في الإيرادات المصرية ومازال الفيلم مستمرًا في السينمات المصرية.

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك. العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

«الحريفة 2» يعتبر الجزء الثاني من فيلم «الحريفة 1»، الذي نجح في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ 75 مليون جنيه في دور العرض المصرية.