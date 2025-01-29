2000 سائح يحلقون في سماء الأقصر من جديد.. صور

تزينت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، بعدد حوالى ٨٠ رحلة بالون طائر على متنها حوالى 2000 سائح من مختلف الجنسيات، حلقوا في سماء المحافظة من جديد بعد حادث عرضي، وذلك وسط أجواء من البهجة والسعادة بهذه التجربة التي تتفرد بها محافظة الأقصر، في ظل وجود طيارين متدربين على أعلى مستوى من الكفاءة ومواجهة الأزمات العارضة.

وخلال الرحلة، أشاد السياح الصينين المتواجدين حاليًا بمصر بأعداد كبيرة لقضاء عطلاتهم بمناسبة أعياد رأس السنة الصينية، بتجربة البالون التي قاموا بها، كما أشادوا بمستوى الحرفية للطيارين المصريين فى التعامل ومواجهة الأزمات العارضة والمستوى العالي لتدريبهم، بالإضافة إلى التعامل مع المواقف المستجدة بشكل احترافي، والتحرك الإيجابي من أجهزة الدولة.

من جانبه، أشار الكابتن أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن هناك إقبال كبير من مختلف الجنسيات على رحلات البالون الطائر، موضحًا أن سياحة البالون فى مصر تخضع لدرجات سلامة عالية المستوى وذلك بفضل توجيهات قيادات الطيران المدنى، موضحًا ان لفيف من قيادات وهيئات وزارة الطيران المدني وعلى رأسهم الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران يطمئن بشكل دوري على سلامة الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للسائحين داخل أرض إقلاع البالون بالبر الغربي بالأقصر.

إنقاذ عدد من السياح تعطل بهم بالون طائر وتغير مساره بسبب الرياح

وكانت عناصر من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، قد نجحت في إنقاذ ركاب بالون طائر "منطاد" بمحافظة الأقصر بعد جنوحه بسبب الرياح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمعاونة كافة أجهزة الدولة فى أعمال البحث والإنقاذ.

السائحين

وتلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة إستغاثة تفيد بتعرض بالون طائر إلى جنوح بسبب الرياح وتعطله وهبوطه إضطراريا بإحدى المناطق الجبلية بمنطقة الأقالتة شمال غرب الأقصر، ويحمل على متنه 24 سائحاً من جنسيات مختلفة، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام القوات الجوية بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الجوى بدفع طائرة مروحية لتحديد موقع الحادث والمعاونة لعناصر الإنقاذ فى الوصول إلى مكان سقوط المنطاد بالمنطقة الجبلية وتقديم كافة الخدمات الطبية والإدارية لهم، حيث نجحت الجهود فى إخلاء جميع السياح العالقين بمعاونة عناصر الشرطة المدنية بدون إصابات إذ هبط بسلام دون وقوع إصابات بين ركابه.

وأوضح مصدر لـ"البوابة"، أنه تم نقل الركاب بباصات الشركة إلى أماكن إقامتهم دون وقوع إصابات تذكر بين الركاب، موضحًا أن الجميع بحالة جيدة، بعد انحراف أحد البالونات الطائرة عن مسارها بسماء الأقصر خلف جبل القرنة نتيجة لسرعة الرياح؛ مما أدى إلى فقدان التواصل مع قائد البالون؛ بسبب انقطاع تحديد موقعه لوجوده بمنطقة صحراوية خارج التغطية، مضيفًا أنه بتكثيف الجهود تم تحديد موقع البالون الطائر حيث تبين هبوطه في منطقة صحراوية ما بين حاجز الضبعية والأقالتة، وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية لموقع البالون والوصول إليه ونقل ركابه إلى أماكن إقامتهم بسلام.

ومن جانبها، أصدرت زارة الطيران المدني، بيانًا حول الواقعة، أوضحت خلاله أنه أثناء تشغيل رحلات البالون الطائر بمنطقة الأقصر، تعرضت إحدى رحلات شركات خاصة للبالون لهبوط اضطراري في منطقة جبلية بالقرنة غرب النيل، وذلك نتيجة تغيير مفاجئ في اتجاه الرياح أثناء الطيران، مضيفة أنه كان على متن البالون 24 راكبًا من جنسيات تايوانية وصينية، وقد تم الهبوط بسلام دون تسجيل أي إصابات.

وأشارت الوزارة، أنه فور تلقي البلاغ، تم تفعيل خطة الطوارئ وإدارة الحدث بكفاءة من خلال مركز عمليات الوزارة بسلطة الطيران المدني ومركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وبالتنسيق مع شركة البالون، وإدارة أرض إقلاع البالون، والشركة المصرية للمطارات، ومحافظة الأقصر، ومركز البحث والإنقاذ، والجهات المعنية الأخرى، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب، حيث وصلت عربات الدفع الرباعي إلى موقع الهبوط، وتم إخلاء الركاب بسلام ونقلهم إلى أماكن آمنة.

كما وجه الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني وجميع هيئات وزارة الطيران المدنى المتمثلة فى الإشراف على البالون الطائر بالاقصر، بضرورة رفع أعلى درجات السلامة والأمان والخدمة المتميزة للركاب، مقدمًا الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية لمحافظة الأقصر، في سرعة تعاملهم مع الحادث العارض دون خسائر تذكر.

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تحليق البالون (2)

تحليق البالون (7)

تحليق البالون (3)

تحليق البالون (8)

تحليق البالون (10)

تحليق البالون (4)

تحليق البالون (6)

تحليق البالون (5)