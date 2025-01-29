اللجنة الفنية باتحاد الكرة تناقش تطوير مسابقات الناشئين وتأهيل المدربين

اجتمعت اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الفنية، تصدرها ملف مسابقات الناشئين ، والرؤى المتعلقة بتأهيل مدربي المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.

عُقد الاجتماع بحضور كل من كابتن حسن شحاتة، كابتن محسن صالح، كابتن علي أبو جريشة، كابتن حلمي طولان وكابتن محمد عمر أعضاء اللجنة الفنية، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.