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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اللجنة الفنية باتحاد الكرة تناقش تطوير مسابقات الناشئين وتأهيل المدربين

اللجنة الفنية
اللجنة الفنية
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اجتمعت اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الفنية، تصدرها ملف مسابقات الناشئين ، والرؤى المتعلقة بتأهيل مدربي المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.
عُقد الاجتماع بحضور كل من كابتن حسن شحاتة، كابتن محسن صالح، كابتن علي أبو جريشة، كابتن حلمي طولان وكابتن محمد عمر أعضاء اللجنة الفنية، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

اتحاد الكرة اجتماع