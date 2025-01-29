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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

أماني كامل نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا

د. أماني كامل
د. أماني كامل
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين  الدكتورة أماني أسامة كامل نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة 4 سنوات.

وتعد الدكتورة أماني أسامة كامل، أستاذة الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، واحدة من أبرز العلماء في مجال التكنولوجيا الصيدلانية وطب النانو، ولديها خبرة أكاديمية وصناعية تمتد لأكثر من عشرين عامًا.

وقد عملت الدكتورة أماني كأستاذ زائر في جامعة واترلو بكندا، وقادت فريقًا بحثيًا بالتعاون مع البروفيسور شون ويتيج. كما أشرفت على العديد من طلاب الدراسات العليا في مصر وكندا، ولها العديد من المؤلفات والمنشورات العلمية في مجلات مرموقة، بالإضافة إلى مشاركتها في إعداد الإصدار الخامس لدستور الدواء المصري.

الدكتورة أماني عضو في العديد من الجمعيات العلمية المرموقة، مثل الجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة (AAPS)، وجمعية النانو الأمريكية، وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ولجنة صياغة دستور الأدوية المصري.

الدراسات العليا والبحوث الرئيس عبد الفتاح السيسي الدراسات العليا جامعة عين شمس