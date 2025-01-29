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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تردد الحديث عن موضوع تهجير الفلسطينيين: إنه "لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".

وأضاف السيسي: "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

الأمن القومي المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني