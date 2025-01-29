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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يبحث مع مدير العلاقات الثقافية الألمانية تعزيز التعاون

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
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التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  محمد عبد اللطيف، مع  رالف بيسته مدير قطاع العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، والسيدة أنكا رايفنشتول مسئولة السياسات الثقافية، وذلك خلال زيارته للعاصمة الألمانية “برلين”، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم بين مصر وألمانيا.

حضر اللقاء الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، حيث أكد الوزير عبد اللطيف أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى دور التعاون في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما تم مناقشة أوجه التعاون في مشاريع التعليم المشتركة، ومنها مشروع “100 مدرسة مصرية ألمانية”، وسبل دعم تطوير التعليم الفني وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وتم التطرق أيضًا إلى أهمية دعم فئة ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في النظام التعليمي.

التربية والتعليم والتعليم الفني الخارجية الألمانية التكنولوجيا التطبيقية