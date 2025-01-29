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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري الأبطال.. تشكيل هجومي متوقع للسيتي أمام كلوب بروج

صورة أرشيفية للسيتى
صورة أرشيفية للسيتى
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يستضيف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره كلوب بروج البلجيكي على ملعب "الاتحاد"، في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه المصري عمر مرموش، لتصحيح وضعه والدخول في المراكز المؤهلة إلى دور خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: ريكو لويس – أكانجي – ستونز – جفارديول.
خط الوسط: كوفاسيتش – دي بروين – فودين.
خط الهجوم: سافيو – هالاند – جريليتش.

وتشهد النسخة الأولى من النظام الجديد لبطولة دورى الأبطال، تعثر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ودخولة في "حسبة برما"، بعد احتلاله المركز الـ25 من ترتيب جدول الدوري، والتي جمع فيها 8 نقاط، خلال 7 مباريات خاضها في البطولة.

فيما يقع فريق كلوب بروج البلجيكي في المركز الـ20 من ترتيب جدول الدوري، برصيد 11 نقطة، جمعها من 7 مبارايات، ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم ولا شيء أمامه سوى الفوز، والوصول للنقطة الـ11، ودخول دائرة المتأهلين لدور خروج المغلوب.

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