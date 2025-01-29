تمريض الرعاية الصحية بالأقصر يشارك في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد

شارك عدد من الكوادر التمريضية العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد في المجلس الصحي، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير الفرع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

هيئة التمريض

وشارك في وضع دليل العمل بالمجلس الصحي كلٌ من عبدالقادر السيد محمود عضو إدارة التمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وأحمد مصطفى عبدالحكيم رئيس التمريض بمستشفى الكرنك الدولي، حيث وضعا دليل العمل الإجرائي للسياسات التمريضية لقسم العناية المركزة.

كما شاركت جهاد أكرم حسين مشرفة التمريض بمستشفى إيزيس التخصصي في وضع دليل العمل الإجرائي للبروتوكول التمريضي للتعامل في العمليات، كما شارك أحمد النوبي عضو التمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في وضع دليل العمل الإجرائي للسياسات التمريضية لقسّم الطوارئ.

مدير فرع الهيئة بالأقصر يقدم الشكر للأطقم التمريضية

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر تحية تقدير لكافة الأطقم التمريضية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، تحت إشراف سهير الصادق مسئولة التمريض بفرع الهيئة بالأقصر، مشيرًا إلى أن مهنة التمريض تعد نبض القطاع الصحي وحجر الارتكاز لجميع الخدمات الطبية.

هيئة التمريض بالأقصر (2)

هيئة التمريض بالأقصر (3)

هيئة التمريض بالأقصر (4)