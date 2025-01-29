ads
الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غضب في الأهلي بسبب تسريب صور أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي بعد انتهاء إجراءات التعاقد والخضوع للكشف الطبي عقب وصوله إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء. 

سيطرت حالة من الغضب على مسؤولي الأهلي بسبب تسريب وانتشار صور اللاعب المغربي أشرف بن شرقي قبل توقيع عقود الانضمام للنادي بشكل رسمي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحظة وصول أشرف بن شرقي لمطار القاهرة وكذلك خلال تواجده بأحد الفنادق قبل توقيع العقد والخضوع للكشف الطبي.

ويعقد المغربي أشرف بن شرقي، حاليا جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي في أحد الفنادق القريبة من النادي الأهلي، استعدادًا لإجراء الكشف الطبي والإعلان عن الصفقة. 

اشرف بن شرقى صفقة أشرف بن شرقي الأهلى