غضب في الأهلي بسبب تسريب صور أشرف بن شرقي

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي بعد انتهاء إجراءات التعاقد والخضوع للكشف الطبي عقب وصوله إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

سيطرت حالة من الغضب على مسؤولي الأهلي بسبب تسريب وانتشار صور اللاعب المغربي أشرف بن شرقي قبل توقيع عقود الانضمام للنادي بشكل رسمي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحظة وصول أشرف بن شرقي لمطار القاهرة وكذلك خلال تواجده بأحد الفنادق قبل توقيع العقد والخضوع للكشف الطبي.

ويعقد المغربي أشرف بن شرقي، حاليا جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي في أحد الفنادق القريبة من النادي الأهلي، استعدادًا لإجراء الكشف الطبي والإعلان عن الصفقة.