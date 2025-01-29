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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: لا يمكن التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أكد الرئيس  عبدالفتاح السيسي، أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، موضحا أنه لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية.
وأضاف الرئيس السيسي في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن السماح بتهجير الفلسطينيين لتأثيره على الأمن القومي المصري، متابعا “مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين”.
واستطرد الرئيس، أن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك.
 

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