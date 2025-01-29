بالصور.. جامعة الأقصر تشارك في الاحتفال باليوم الوطني للبيئة

شاركت جامعة الأقصر في الاحتفال باليوم الوطني للبيئة والذي نظمه جهاز شؤون البيئة فرع الأقصر، بالتعاون مع جامعة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ.

عميد كلية الألسن

وشارك في الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، ممثلًا عن جامعة الأقصر الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والذى أشار في كلمته إلى أن عنوان الفعالية (مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل)، دعوة للعمل الجاد من أجل تحقيق رؤية تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة باعتباره التزام نحو الأجيال القادمة لضمان مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

عميد كلية الألسن: جامعة الأقصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الأخضر

وأكد عميد كلية الألسن، على أن جامعة الأقصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الأخضر إيمانًا بدور الجامعة لتحقيق هذه الرؤية التي ترعاها الدولة من خلال إطلاق المشروعات القومية الرائدة مثل مبادرة ( اتحضر للأخضر ).

وأضاف الدكتور محمود النوبي، أن المسؤولية تبدأ من اختباراتنا اليومية مثل تقليل استهلاك البلاستيك وفرز النفايات واستخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، من خلال تعزيز الوعي بأهمية البيئة في المدارس والجامعات وتشجيع الشركات على تبنى ممارسات انتاج أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة على هذا الطريق وهى بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من الجهود والعمل الجماعي لتحقيق الهدف السامي.

أقيمت الاحتفالية بقاعة 3 بديوان عام محافظة الأقصر بحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الزراعة ومديرية الشباب والرياضة، وممثلي جمعية عين البيئة ومؤسسة رواد المعرفة.

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