غلق 226 منشأة طبية مخالفة في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن غلق 226 منشأة مخالفة وإصدار 271 رخصة جديدة بدمياط في تطوير الخدمات الطبية وضبط المخالفات لسنه 2024 بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط حيث قامت إدارة العلاج الحر بقيادة دكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر بتكثيف أنشطتها لضمان تقديم الخدمات الصحية بالمستوى اللائق للمواطنين، وتفعيل القوانين المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية.

مرت الإدارة على 1350 منشأة طبية متنوعة بين مستشفيات، مراكز طبية، عيادات، معامل، وحدات أشعة وبصريات. وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ 226 قرار غلق للمنشآت المخالفة، مع حل 30 شكوى مقدمة من المواطنين.

وفي إطار تسهيل إجراءات الترخيص، تم إصدار 271 رخصة جديدة وتنفيذ 350 معاينة ميدانية، بالإضافة إلى تجديد 70 رخصة قائمة لضمان استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية المطلوبة. كما حررت الإدارة 280 جوابًا خاصًا بالدفاع المدني لتفعيل متطلبات الحماية المدنية داخل المنشآت.

وفيما يخص إدارة المخلفات الطبية، أصدرت الإدارة 200 إنذار خاص بعقود النفايات الطبية الخطرة، وتم تجديد 900 عقد مع الجهات المختصة لضمان التخلص الآمن والسليم من هذه النفايات. كما شهدت الإدارة تطورًا ملحوظًا في إدخال التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل، حيث تم إدخال 1000 ملف إلكتروني ضمن منظومة الميكنة، مع تفعيل QR Code لتسهيل متابعة الملفات وطلبات الترخيص.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تحسين مستوى الخدمات الصحية، وضمان بيئة عمل آمنة داخل المنشآت الطبية، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية بالمحافظة.

