أنشيلوتى يدفع بالقوة الضاربة بالتشكيل المتوقع للريال أمام بريست بدورى الأبطال

يحل فريق ريال مدريد الإسباني، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ستاد بريست الفرنسي، وذلك على ملعب "استاد فرانسيس لو بلي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور الدورى ببطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويبحث الفريق المدريد عن الثلاث نقاط، أمام نظيره استاد بريست، مستغلاً المعنويات المرتفعة للاعبيه، وذلك بعد التغلب في المباراة الأخيرة على بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني، سجلهم نجم الفريق كليان مبابي.

ومن المتوقع أن يخوض الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفنى للريال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسنسيو – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس – كيليان مبابي – براهيم دياز.

ويقع فريق ريال مدريد في المركز الـ16 من ترتيب جدول مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة سجل خلالهم الفريق 17 هدفًا واستقبلت شباكه 12 آخرين.

فيما يحتل فريق استاد بريست المركز الـ13 من ترتيب جدول مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 13 نقطة سجل خلالهم الفريق 10 أهداف، وتلقت شباك حارسه 8 أهداف.