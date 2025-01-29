رئيس "الأسقفية" يهنئ مارتن ريكس لتعيننه مطرانًا لأبروشية القرن الإفريقي

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المطران مارتن ريكس، بفوزه اليوم في الانتخابات ليصبح مطران أبروشية القرن الإفريقي التابعة لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وقال رئيس الأساقفة: بفرح عظيم وشكر لله، نتقدم بأحرّ التهاني إلى المطران المنتخب حديثًا لأبروشية القرن الإفريقي، المطران مارتن ريكس ويليامز. حيث إن انتخابهُ يمثل فصلًا جديدًا في حياة الكنيسة في هذه المنطقة، ونصلي أن يمنحه الرب القوة والإرشاد في هذه الدعوة المقدسة.

واستكمل: يتولى المطران مارتن هذا المنصب في وقت مليء بالمسؤوليات. ونحن على ثقة بأن قيادته، وقلبه الرعوي، والتزامه بتعاليم الإنجيل ستسهم في بناء الكنيسة، ومساندة القساوسة والخدام العلمانيين، وتحقيق الامتداد في الكنيسة برسالة المسيح. نصلي أن يمنحه الروح القدس الحكمة والشجاعة والنعمة، وهو يرعى شعب الأبروشية.

واختتم رئيس الأساقفة: ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن تقديرنا وشكرنا للمطران جرانت لو ماركاند ولجنة الانتخابات على خدمتهم الأمينة في الإشراف على عملية الانتخاب. إذ حافظوا على نزاهة العملية الانتخابية لتستمر الكنيسة في الوحدة. “وإله السلام…لِيُكَمِّلْكُمْ فِي كُلِّ عَمَل صَالِحٍ لِتَصْنَعُوا مَشِيئَتَهُ، عَامِلًا فِيكُمْ مَا يُرْضِي أَمَامَهُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ."(عبرانيين 13: 20-21)

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 للكنيسة الأسقفية حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث يخضع هذا الإقليم تحت رئاسة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.