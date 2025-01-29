"آياتا": رسوم مطار هيثرو الإنجليزي الأعلى في العالم ويجب خفضها

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانًا اليوم، ردا على خطاب ألقته وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، أشارت فيه إلى دعم الحكومة لتوسيع سعة مطارات المملكة المتحدة.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "إن الموقف العالمي للمملكة المتحدة اقتصاديًا واجتماعيًا سيستفيد إذا تم توفير سعة مطار إضافية في الجنوب الشرقي، كما يجب اغتنام الفرص لزيادة سريعة نسبيًا في مطاري جاتويك ولوتون، ونرى أن تراجع مكانة هيثرو لا يتعلق بالسعة: بل يتعلق بالتكلفة، حيث تظل رسومه من بين الأعلى في العالم، ولتعزيز القدرة التنافسية للمملكة المتحدة، من الأهمية بمكان خفض الرسوم وعدم زيادتها أكثر".

وأضاف والش: "وهذا يعني ضمان عدم تحميل مستخدمي الخطوط الجوية اليوم تكاليف يجب أن يتحملها مساهمو المطار والمستخدمون النهائيون للسعة الجديدة، كما لا يمكن السماح لهيثرو بتغطية تكاليف إنشائه بالذهب، كما فعل في الماضي، خاصة أن الحواجز البيئية والاقتصادية التي تحول دون التوسع في هيثرو هائلة أيضًا.. ولسوء الحظ، فإن الأداء السابق يمنح شركات الطيران ثقة ضئيلة في هذا المجال".

وتابع: "في حين أن هذا البيان موضع ترحيب، فإن شركات الطيران تفضل رؤية تدابير أكثر فورية لتحسين القدرة التنافسية في مجال الطيران في المملكة المتحدة، بدءًا بخفض ضريبة APD ورسوم الإعفاء من تأشيرة ETA، وحوافز أقوى للوقود المستدام للطيران الأرخص".