ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية حملة مكبرة للمرور على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمدينة الصالحية الجديدة برفقة إبراهيم عبد السلام رئيس قطاع تموين شمال وأحمد حسن ومحمد خيري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان سماد سلفات النشادر المحبب غير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها و36 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 214 جنح الصالحية الجديدة ضد صاحب محل أسمدة ومبيدات.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.