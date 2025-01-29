وفد اقتصادي بافاري يبحث فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بمصر

يبحث وفد اقتصادي بافاري، برئاسة نائب وزير الاقتصاد البافاري توبياس جوتهارت، فرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر خلال زيارة تمتد من 28 إلى 30 يناير 2025، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين واستكشاف إمكانات الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة.

وعقد الوفد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين مصريين، من بينهم مساعد أول رئيس الوزراء، رندا المنشاوي، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين. وناقشت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون في تكنولوجيا الهيدروجين واستغلال الخبرات البافارية في تطوير مشروعات الطاقة المستدامة.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على "خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المصرية البافارية للهيدروجين"، التي أُطلقت في أكتوبر 2024 خلال زيارة رئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر إلى مصر، بهدف دعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

وأكد جوتهارت أن التعاون المصري البافاري في مجال الهيدروجين يمثل "محركًا للابتكار والمستقبل"، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يعزز فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الاستيراد وتطوير المشروعات المستدامة.

من جانبه، شدد السفير الألماني في مصر، يورجن شولتس، على أهمية هذه الشراكة، موضحًا أن الهيدروجين يمثل ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي في كلا البلدين، ويعزز التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

يُذكر أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK) نظمت أنشطة الوفد، حيث تسعى الشركات البافارية إلى تبادل الخبرات مع الجانب المصري والاستفادة من التقدم الذي أحرزته القاهرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يعزز فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين.