اقامة سوق اليوم الواحد بمركزي بلبيس ومنيا القمح

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنفيذ وإقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة.

و للأسبوع الثاني على التوالي، استمرار إقامة " سوق اليوم الواحد" بمدينتي بلبيس ومنيا القمح ، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30% والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم.

وأكد محافظ الشرقية ، أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين ورغبتهم بإقامة هذه الأسواق بشكل دائم لافتاً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم .

من جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وارز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع غير الغذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن .

وأضاف وكيل الوزارة ان هذة هي المرة الثانية عشر علي التوالي التي يتم فيها اقامة اسواق اليوم الواحد علي مستوي المحافظة وسيتم تعميم هذة المبادرة علي جميع مراكز المحافظة لتحقيق اكبر استفادة ممكنه لجميع المواطنين مؤكداً على أن المديرية تتابع سير العمل في الاسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.