ننشر أبرز قرارات مجلس جامعة دمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ظهر اليوم زيارة إلى جامعة دمياط، حيث كان فى استقباله الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، والدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

وخلال الزيارة، حضر المحافظ الجلسة رقم 223 لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وبحضور نائبى رئيس الجامعة وعمداء الكليات و الدكتور محمد عمران مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بتواجده بالحرم الجامعى، مؤكدًا حرصه على المشاركة بكافة مجالس و مبادرات وفاعليات الجامعة.

وأكد محافظ دمياط، تقديره الشديد لدور الجامعة باعتبارها بيت الخبرة التى تدعم المحافظة بما يلزم من دراسات بملفات العمل المختلفة، معربًا عن فخره بانتمائه للمنظومة الجامعية.

وأكد حرصه دعم ملف التعليم العالى وأيضًا دعم منظومة البحث العلمى والابتكار الذى يُعد من أهم الملفات فى الوقت الراهن ، لمواجهة كافة التحديات وتحقيق الرؤى التنموية.

ومن جانبه، رحب الدكتور حمدان ربيع بمحافظ دمياط بحرم الجامعة، وأكد أن تلك الفترة تشهد تعاون وثيق بين المحافظة وجامعة دمياط لدعم عدد من الملفات وتنفيذ مبادرات تنموية لخدمة المحافظة وأبنائها.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدكتور أيمن الشهابى يقدم دعم غير محدود للجامعة، علاوة على رعايته المستمرة لجميع الأنشطة والمبادرات، لافتًا إلى أن هناك ملفات تعاون مطروحة يجرى العمل بشأنها حاليًا .

وقد ناقش المجلس الملفات والموضوعات والمذكرات المطروحة بالجلسة ، والتى شهدت أيضًا استعراض لأبرز الجهود والأنشطة للجامعة خلال العام الماضى واستعراض لأبرز المؤشرات الخاصة بالأداء، وكذلك بعض الفاعليات المقرر اقامتها فبراير المقبل، أبرزها مهرجان القيادة الرياضية الأمن والأمان، ومحاضرة " الحماية القانونية للآثار " بالشراكة بين كليتى الحقوق والآثار.

وفى ختام الجلسة كرم المحافظ ورئيس الجامعة الدكتور أحمد الطنطاوي مدير مطبعة الجامعة، تقديرًا لجهوده المبذولة لتطوير المطبعة ومنظومة العمل بها