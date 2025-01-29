تريزيجيه على رأس تشكيل الريان ضد الغرافة في الدوري القطري

أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الغرافة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم الأربعاء، نظيره الغرافة على ملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان أمام الغرافة، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة روجر جيديس، في ظل غياب المغربي أشرف بن شرقي، الذي فسخ عقده مع الرهيب بالتراضي.

شارك محمود حسن تريزيجيه مع الريان في 10 مباريات في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

يحتل الريان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الغرافة في وصافة الترتيب بـ27 نقطة، خلف الدحيل المتصدر بفارق نقطتين.



تشكيل الريان ضد الغرافة