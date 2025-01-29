تفاصيل ضبط عصابة لتزوير العملات الأجنبية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية سبق إتهامهم فى العديد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتف محمول المستخدمة فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.