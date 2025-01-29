كل ما تريد معرفته عن DeepSeek نموذج الذكاء الاصطناعي المجاني الذي أطاح بـ"شات جي بي تي"

أعلنت شركة DeepSeek عن إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي DeepSeek AI وإتاحته مجانيًا لجميع المستخدمين حول العالم، ويتيح هذا النموذج إمكانيات متقدمة لمعالجة البيانات، وتحليل المعلومات، والمساعدة الذكية، مما يجعله واحدًا من أهم الأدوات المجانية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكشفت الشركة الصينية أن تكلفة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لم تتجاوز 5.6 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالمليارات التي أنفقتها شركات OpenAI ، ميتا، وجوجل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ورغم هذه الميزانية المحدودة، تمكنت DeepSeek AI من تقديم نموذج متطور مجاني للجميع، قادر على منافسة الحلول المدفوعة التي تقدمها الشركات الكبرى. ويعود ذلك إلى تحسين استراتيجيات التدريب والاعتماد على بنية تحتية محسّنة لاستهلاك موارد أقل، مما يفتح الباب أمام مزيد من الابتكار في عالم الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة.



ما هو DeepSeek AI وكيف هزم Chat GPT ؟



يعد DeepSeek AI نموذجًا متطورًا يعمل على تحسين تفاعل المستخدمين مع الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأجهزة والمنصات، حيث يوفر تجربة استخدام سهلة وفعالة، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم مما شكل ضربة قوية لتطبيق "ChatGPT".



هل DeepSeek AI هو مستقبل الذكاء الاصطناعي المجاني؟

يُعد إطلاق نموذج DeepSeek AI خطوة كبيرة نحو إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي مجانًا للجميع، مما يجعله أداة قوية للمطورين، الباحثين، والمستخدمين العاديين على حد سواء، ومع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، فإن هذا النموذج يمثل فرصة لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي بدون أي تكلفة.

كيفية تحميل تطبيق DeepSeek على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر

إذا كنت ترغب في تجربة DeepSeek AI والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المجانية، يمكنك تحميل التطبيق بسهولة على جهازك من خلال الروابط التالية:

لأجهزة iPhone وiPad (نظام iOS): تحميل التطبيق من متجر آبل

لأجهزة Android: متاح عبر متجر جوجل بلاي

لأجهزة الكمبيوتر (Windows, macOS, Linux):

يمكن الوصول إلى التطبيق عبر الموقع الرسمي للشركة

DeepSeek عبر الويب.



مميزات DeepSeek AI: لماذا يجب أن تستخدمه؟

مجاني بالكامل: لا يتطلب دفع أي رسوم أو اشتراكات.

يدعم مختلف أنظمة التشغيل: يعمل على Windows، macOS، وLinux.

متوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية: يعمل على أندرويد وiOS.

سهل الاستخدام: يتميز بواجهة مستخدم مرنة وسلسة.

قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة: يساعد في تحليل البيانات، إنشاء المحتوى، الترجمة، والمساعدة الذكية.



تحذيرات أمنية حول DeepSeek AI

مع الانتشار الكبير للنموذج، حذرت كاسبرسكي من وجود عمليات احتيال إلكترونية مرتبطة بـ DeepSeek، حيث يستغل القراصنة الاهتمام المتزايد بالمنصة لإنشاء صفحات تسجيل مزيفة تسرق بيانات المستخدمين لذا يجب الانتباه إلى ما يلي: