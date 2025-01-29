أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتمسك بآمال الصعود وموقف مرموش من المشاركة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو القارة العجوز، لمتابعة الجولة الثامنة والأخيرة من دور الدورى، ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبينز ليج"، والتى يبحث فيها فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، عن أماله فى التأهل إلى دور خروج المغلوب.

حيث يستضيف فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، نظيره كلوب بروج البلجيكى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد".

وتشهد النسخة الأولى من النظام الجديد لبطولة دورى الأبطال، تعثر فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ودخولة فى "حسبة برما"، بعد أحتلاله المركز الـ25 من ترتيب جدول الدوري، والتى جمع فيها 8 نقاط، خلال 7 مبارايات خاضها في البطولة.

فيما يقع فريق كلوب بروج البلجيكي في المركز الـ20 من ترتيب جدول الدوري، برصيد 11 نقطة، جمعها من 7 مبارايات.

و يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم ولا شئ أمامه سوى الفوز، والوصول للنقطة الـ11، ودخول دائرة المتأهلين لدور خروج المغلوب.

فرص مانشستر سيتى فى التأهل

وتقع 4 فرق في المركز الـ21 إلى المركز الـ24، كل منهم فى جبعته 10 نقاط بعد انتهاء الجولة الماضية، وهم "بنفيكا البرتغالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، شتوتجارت الألماني".

في هذه الحالة يحتاج مان سيتي إلى الفوز أولًا وتحقيق الثلاث نقاط للوصول إلى النقطة الـ11، ثم سقوط أحد الأندية الأربعة، من أجل التأهل إلى ملحق دوري أبطال أوروبا بدلًا منه.

نقاط الفصل فى التأهل

في حال تعادل فريقان في عدد النقاط بعد انتهاء مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، يتم اللجوء إلى:

1- فارق الأهداف

2- الأهداف المسجلة

3- الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- عدد الانتصارات

5- عدد الانتصارات خارج الأرض.

موقف مرموش من المشاركة

وعن موقف الفرعون المصرى الجديد عمر مرموش ، قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتى، أنه سوف يغيب عن اللقاء، وذلك بموجب المادة 32 من لوائح دوري أبطال أوروبا والتي تمنعه من المشاركة.

حيث تنص المادة 32 على عدم أحقية اللاعب عمر مرموش من المشاركة لأنه شارك من قبل في نفس الدور من البطولة مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت.

كما تنص المادة ايضاً، على انه يمكنه المشاركة في الدور القادم من البطولة في حال تأهل فريقه.