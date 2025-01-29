أكد الدكتور محمد سعيد مدير عام الشئون الصحية بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أثناء خلال زيارته الأخيرة لمدينة أبوسمبل السياحية فقد تم تلبية مطلب أهالى مدينة أبوسمبل السياحية بإفتتاح مكتب للكشف الطبي على المتزوجين حديثاً بعد موافقة وزارة الصحة والسكان على إفتتاح المكتب بالوحدة السلام الصحية على أن يعمل المكتب يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع .

افتتاح مكتب للكشف الطبي على المتزوجين حديثًا بأبو سمبل

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة للإستجابة للمطالب الجماهيرية التي يتم عرضها على اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء الجولات الميدانية أو لقاءات المواطنين الأسبوعية .

صيانة ثلاجة حفظ الموتى

وكشف مدير الشئون الصحية بأنه تمت أيضاً الإستجابة لمطلب جماهيرى آخر وهو أنه سيتم صيانة ثلاجة حفظ الموتى بالمدينة بعد موافقة المحافظ على تنفيذ إجراءات التعاقد مع شركة متخصصة حيث يوجد بالمشرحة ٦ عيون منهم ٣ عيون يعملوا بكفاءة ، فيما جارى إصلاح وصيانة 3 عيون كانت معطلة .

لافتاً إلى أن صيانة ورفع كفاءة مشرحة مدينة أبوسمبل سيعمل على تسهيل إستقبال أي جثامين وحفظها لحين دفنها .

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