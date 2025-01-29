وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في شرق الكونجو الديمقراطية

شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في الكونجو الديمقراطية على ضوء تسارع الأحداث وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، وذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية الحثيثة لأوضاع المواطنين المصريين في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية.



وحددت وزارة الخارجية الأرقام التالية للمواطنين المصريين الراغبين للدعم القنصلي في هذه الأزمة:

- القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج (201022775692+).

- سفارة جمهورية مصر العربية في كيجالي (250790361574+).

- خدمة واتساب على رقم (201018007699+).

- سفارة جمهورية مصر العربية في كينشاسا (243900344443+) هاتف وواتساب.

وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج من خلال سفارتي جمهورية مصر العربية في كينشاسا وكيجالي بذل كافة الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.