نائب وزير الصحة تتفقد مركز الرعاية الأولية بالعمرانية.. صور

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، مركز الرعاية الصحية الأولية بالعمرانية في محافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الاولية للحصول على الخدمة الطبية بالمحافظات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقدت غرفة صرف الألبان، واطلعت على سجلات تسجيل الحالات.

وأكدت ضرورة التعاون مع مقدمي المشورة الأسرية بالمركز لتوعية المترددات بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية السليمة لأطفالهن، واستكلمت جولتها بالمرور على غرفة فحص المقبلين على الزواج، واستمعت إلى رأي المترددين على الخدمة وكيفية التوفيق بين اجراء التحاليل وتقديم مشوره ما قبل الزواج وأوصت بضرورة توجيه كل المترديين إلى غرفة المشورة الأسرية للحصول على مشورة ما قبل الزواج، طبقا لمسار المنتفعين بالمركز.

وخلال جولتها بالمركز استمعت نائب الوزير لمقدمي الخدمة بعيادة رعاية الطفولة والأمومة، وأكدت على أهمية دقة تسجيل بيانات الحالات التي تتردد على العيادة لاسيما السيدات الحوامل الذين يعانون من الانيميا وانخفاض نسبة الهيموجلبين بالدم لديهم وضرورة وصف الحديد وحمض الفوليك لهم وضرورة عمل سجل لهم ومتابعتهم في الزيارات التالية للتأكد من ارتفاع نسبة الهيموجلوبين حفاظا على صحتها وصحة طفلها وحمايته من مضاعفات الانيميا.

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