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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على سائق تحرش بفتاة صينية في شرم الشيخ

ضبط المتهم بالتحرش
ضبط المتهم بالتحرش بفتاة شرم الشيخ
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رصدت الأجهزة الأمنية تداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ. 
بالفحص تبين عدم تلقى مديرية أمن جنوب سيناء لأية بلاغات فى هذا الشأن، وتم التعامل مع ما تم بثه بمقطع الفيديو المشار إليه عقب رصده بتاريخ 27 يناير الجارى، وضبط مرتكب الواقعة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المتهم

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سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ الأجنبية فيديو للتحرش مديرية امن جنوب سيناء