الداخلية تعلن تفاصيل القبض على سائق تحرش بفتاة صينية في شرم الشيخ

رصدت الأجهزة الأمنية تداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" للتحرش أثناء استقلالها سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ.

بالفحص تبين عدم تلقى مديرية أمن جنوب سيناء لأية بلاغات فى هذا الشأن، وتم التعامل مع ما تم بثه بمقطع الفيديو المشار إليه عقب رصده بتاريخ 27 يناير الجارى، وضبط مرتكب الواقعة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المتهم