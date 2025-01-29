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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم 6 جلسات الدوار بقرية بهاريف

جلسات الدوار للتوعية
جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بأسوان
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واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، تنظيم  6 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استهدفت 210 سيدات وفتاة وطفل من أهالى قرية بهاريف بمركز أسوان لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة، صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة .

جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بأسوان 

وأكدت أن برنامج جلسات الدوار يتم تنظيمه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأوقاف ورجال الدين  وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية .

مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية

وأشارت إلى أن الجلسات تتناول مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

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